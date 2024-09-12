Российская армия лишила противника важного путепровода на Покровском направлении

Российские военные продолжают наступление на Покровском направлении в ДНР. Несмотря на то, что от лобового штурма города, судя по всему, было решено отказаться, задача овладения стратегически важным населенным пунктом по-прежнему стоит перед ВС РФ.
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