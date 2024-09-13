После выпуска в начале этого года масштабной копии McLaren P1 размером 60 сантиметров (24 дюйма) компания LEGO Group и McLaren Automotive решили собрать полноразмерную реплику гиперкара McLaren P1 из более чем 342 817 деталей конструктора Technic, оснастив её сотнями электродвигателей LEGO.
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