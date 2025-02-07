Лучше, чем «китаец»? Тест кроссовера Suzuki Fronx

— О как! Думал очередной «китаец», а это оказывается Suzuki. Сегодня нового «японца» на дорогах не часто встретишь… Как машина? — Остановивший меня для проверки документов инспектор ГАИ обошел вокруг «Фронкса» и с неподдельным любопытством заглянул ….