Театр абсурда

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Ещё один довод в пользу национализации

Ещё один довод в пользу национализации

Зри в Корень. В этом году правительство выделило ещё два с лишним миллиарда рублей на помощь системообразующим предприятиям.

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Виктор Козодоев
все это чистой воды брехня
grainvn
Мы сейчас из наших с вами денег кормим прорву неких иностранных акционеров. А нахрена за счёт наших с вами налогов поддерживать всю эту конструкцию? Ответ очевиден - народу и стране это действительно и на хрен не нужно. А нужно это нашему гаранту и им же сформированному правительству в силу их личной зависимости от кошерных олигархов и от Запада, где у них недвижимость, средства, семьи и компроментирующие их досье. Это реальность, а противостояние с Западом, особенно с США - 20-летний спектакль!

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