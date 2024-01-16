Научный потенциал Новосибирской области оценила делегация «Роскосмоса» во главе с Юрием Борисовым

Представители «Роскосмоса» посетили новосибирское ОКБ «Пятое поколение». На площадке НГУ участники мероприятия обсудили усиление взаимодействия Роскосмоса, вуза и СО РАН, рассмотрели вопросы повышения эффективности научно-прикладных исследований, связанных с пилотируемой программой и по другим важным направлениям.