Пограничники изъяли у браконьеров на Каспии осетров, водоплавающих черепах и птиц

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в течение июня текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 337 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы – 55 иностранных граждан; за попытку нарушения границы – 35 иностранных граждан.