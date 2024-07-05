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Пограничники изъяли у браконьеров на Каспии осетров, водоплавающих черепах и птиц

Пограничники изъяли у браконьеров на Каспии осетров, водоплавающих черепах и птиц

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в течение июня  текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 337 нарушителей законодательства РК  в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы – 55 иностранных граждан; за попытку нарушения границы – 35 иностранных граждан.

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