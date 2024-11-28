Учения по ликвидации ДТП провели на трассе «Сибирь» сегодня

Тактико-специальные учения прошли сегодня, 28 ноября, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». С наступлением зимы риск аварий повышается, такие учения необходимы для проверки готовности оперативных служб на случай происшествий.
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