Христос Воскресе! Поздравления со Светлой Пасхой – праздником любви, надежды и единства Ирина Валькова20 апреля 2025 года миллионы верующих по всему миру отмечают один из самых торжественных и радостных дней в году — Светлое Христово Воскресение, или Пасху.
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