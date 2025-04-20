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Христос Воскресе! Поздравления со Светлой Пасхой – праздником любви, надежды и единства

Христос Воскресе! Поздравления со Светлой Пасхой – праздником любви, надежды и единства

Христос Воскресе! Поздравления со Светлой Пасхой – праздником любви, надежды и единства Ирина Валькова20 апреля 2025 года миллионы верующих по всему миру отмечают один из самых торжественных и радостных дней в году — Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

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