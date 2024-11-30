Протестующие бросили коктейль Молотова в полицию в Тбилиси

Массовая акция протеста продолжается в Тбилиси. Участники демонстрации обстреливают полицию пиротехникой из импровизированного фейрверкомета, из толпы в силовиков бросили коктейль Молотова, трансляцию с места событий ведет телеканал Mtavari Arkhi.
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