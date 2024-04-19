В Петербурге перед выборами губернатора подорожает стоимость завтраков и обедов в школах

Постановление правительства о росте цен на школьное питание проходит антикоррупционную экспертизу. В Северной столице с 1 сентября завтрак для учеников начальных классов обойдется в 104,4 рубля, а обед — 156,5 рублей.
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