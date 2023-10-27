Бразилия обогнала Турцию по покупке российского дизтоплива. По данным «Ъ», в октябре Бразилия заметно увеличила импорт российского дизельного топлива, несмотря на ограничения на его экспорт, введенные российскими властями.
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