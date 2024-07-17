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Первый случай в истории США: Трамп выбрал вице-президента и тут же угодил в скандал с Россией

Первый случай в истории США: Трамп выбрал вице-президента и тут же угодил в скандал с Россией

Первый случай в истории США. Дональд Трамп выбрал вице-президента и тут же угодил в скандал с Россией.

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Дмитрий Бакланов
Если США нанесет по Киеву ядерный удар, то война на украине кончится...
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