«Человек, погладь меня»: выпрашивающий почесушки пингвин умилит любого

Все животные любят ласку, и пингвины не исключение. В дикой природе эти очаровательные птички в черно-белых фраках не контактируют с людьми, но в зоопарках они с радостью подходят к работникам, чтобы получить немного ласки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии