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Анатомия бизнеса

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Пассивно-агрессивные руководители: в чем опасность для бизнеса?

Пассивная агрессия — психологическое явление, при котором создается неприятная, дискомфортная атмосфера в коллективе: ядовитые шутки, двойные послания (то ли да, то ли нет), ответы вопросом на вопрос, игнорирование и так далее.

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