Почему детей с РАС становится все больше: отвечает психосоматолог и нейропсихолог

one sad little boy standing near the window at the day time. Concept of sorrow.Мир сталкивается с феноменом, указанным как расстройство аутистического спектра (РАС), затрагивающим по оценкам одного из 54 человек.
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