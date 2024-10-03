Кипшидзе: шоу про похороны Лолиты говорят о творческом упадке

В Москве прошли похороны Лолиты Милявской – только не настоящие, а в рамках шоу "Прощай, легенда!", где комики остро шутят о якобы погибшей знаменитости, пока она смирно лежит в гробу с закрытыми глазами.
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