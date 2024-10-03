Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Не смешите народ!))Продюсер Разин за...
  • Evgenija Palette
    И правильно высказалась... "Гегемонский ШИРПОТРЕБ"... что они, что их фильмы...Дочь Марии Шукшин...
  • Светлана Зуева
    Доставьте этому дураку лично Искандер в его штабквартиру!Боррель призвал р...

Кипшидзе: шоу про похороны Лолиты говорят о творческом упадке

Кипшидзе: шоу про похороны Лолиты говорят о творческом упадке

В Москве прошли похороны Лолиты Милявской – только не настоящие, а в рамках шоу "Прощай, легенда!", где комики остро шутят о якобы погибшей знаменитости, пока она смирно лежит в гробу с закрытыми глазами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх