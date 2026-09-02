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Регионы России

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Минцифры планирует расширить требования к установке российского ПО на гаджеты

Минцифры планирует расширить требования к установке российского ПО на гаджеты

По словам собеседников издания, «Алиса AI» сможет получить дополнительные права на пользовательских устройствах наряду с другими отечественными решениями.

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