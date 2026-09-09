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Новости Тамбова

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Педагог из Жердевки борется за звание "Учителя года России - 2026"

Педагог из Жердевки борется за звание "Учителя года России - 2026"

Учитель географии из Жердевской школы №2 Николай Стопневич представляет Тамбовскую область в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2026" (6+).

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