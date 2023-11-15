Аналитик Кошелева: перед праздниками растет количество киберпреступлений

В предпраздничные дни киберпреступники начинают активнее обманывать россиян, которые в предновогодней суете торопятся принимать решения и теряют бдительность, предупредила в беседе с телеканалом "360" старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева.