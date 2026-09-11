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Назад в будущее: прически 80-х возвращаются этой осенью

Назад в будущее: прически 80-х возвращаются этой осенью

Похоже, что эпоха тихой роскоши добралась до парикмахерского кресла совсем ненадолго. Осенью 2026 года волосы снова хотят быть заметными: объемными, пышными, немного непослушными и совершенно не склонными извиняться за свой характер.

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