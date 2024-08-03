Кто больше? Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие в России зарплаты предлагают дата-сайентистам, DevOps-инженерам и сварщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые собрал агрегатор по поиску работы и подбору персонала.
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