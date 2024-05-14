Очередного «ждуна» и «заукраинца» разоблачил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Житель Симферополя Айдер Куртиев в социальной сети «Одноклассники» поздравлял с украинскими праздниками и размещал публикации в поддержку Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Забить батогами нах.й!
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Всех этих ждунов гнать в усраину пинками. Пусть подохнет тварь. Одноклассники давно превратилось в помойку где собираються выжившие из ума олды и хохлы.
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10 час.
Николай Гулевич
Это у них на генном уровне "уср.ся, но не покорюся". Только поляки, в своё время, знали как с ними обращаться.
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2 час.
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