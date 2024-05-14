«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»

Всех этих ждунов гнать в усраину пинками. Пусть подохнет тварь. Одноклассники давно превратилось в помойку где собираються выжившие из ума олды и хохлы.

Николай Гулевич

Это у них на генном уровне "уср.ся, но не покорюся". Только поляки, в своё время, знали как с ними обращаться.