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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Бычий цепень...Володин припугнул...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Что за ерунду вы несёте? Знаете сколько беженцев с 2014 года , в Европе? Путин в 2014 сказал, приезжайте в Россию, да...Украинцы побежали...
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«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»

«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»

Очередного «ждуна» и «заукраинца» разоблачил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Житель Симферополя Айдер Куртиев в социальной сети «Одноклассники» поздравлял с украинскими праздниками и размещал публикации в поддержку Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Забить батогами нах.й!
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Всех этих ждунов гнать в усраину пинками. Пусть подохнет тварь. Одноклассники давно превратилось в помойку где собираються выжившие из ума олды и хохлы.
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10 час.
Николай Гулевич
Это у них на генном уровне &quot;уср.ся, но не покорюся&quot;. Только поляки, в своё время, знали как с ними обращаться.
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2 час.

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