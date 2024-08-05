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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Phantom Blade Zero все же не исключают релиз экшена на консолях Xbox Недавно мы ...

Авторы Phantom Blade Zero все же не исключают релиз экшена на консолях Xbox Недавно мы ...

Авторы Phantom Blade Zero все же не исключают релиз экшена на консолях XboxНедавно мы писали о весьма скептически настроенных разработчиках из Китая, которые не верят в успех своих релизов на консолях Xbox из-за малого количества игроков.

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