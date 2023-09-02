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Владимир Гомельский: «Сборная Греции под руководством Итудиса прыгнула выше головы»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил работу главного тренера сборной Греции Димитриса Итудиса на ЧМ-2023.

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