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КАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР И СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА

КАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР И СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА

Узнать о себе что-то новенькое, к примеру, о своих скрытых талантах и потенциале, о будущем и своем предназначении, можно разными способами: составить натальную карту, расшифровать линии на руке и даже вычислить судьбу по времени и дате рождения.

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