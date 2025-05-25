В России могут ввести дополнительные ограничения на размещение специализированных магазинов, торгующих алкоголем.
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты рядом с домами, школами и больницами
Комментарии
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Ингерман Ланская
логика у этого депутатика на уровне дауна.... если возле школы стоит гипермаркет, то можно, а алкомагазин, площадью 2-х комнатной квартиры, нельзя... да если количество спиртного в гипермаркете в 10 раз больше , чем в этом алке.. НО! если алкомагазин будет торговать ещё и картошкой с пляжными зонтиками, то можно торговать алкоголем и около школы.... до подобного маразма раньше доходили только камуноиды, а теперь и либерда туда опустилась
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