Предоставить идею холодного DM для предоставления ценной информации

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I need a cold DM idea that will provide valuable and relevant information to my [ideal customer persona] about [subject] and persuade them to take [desired action] with a personalized message.
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