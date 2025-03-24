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Несколько стран Европы изменили рекомендации при поездке в США для трансгендеров

Несколько стран Европы изменили рекомендации при поездке в США для трансгендеров

В некоторых странах Европы трансгендерных и небинарных граждан (движение признано в России экстремистским) призвали к осторожному планированию при намерении посетить Соединенные Штаты из-за указа президента США Дональда Трампа, требующего от федерального правительства признавать только два пола.

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