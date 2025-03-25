Налогово-таможенный схематоз: как «Ланит» бюджет на миллиард прокатил

Несколько лет назад фирма Генса была поймана налоговиками за руку, как создатель налогово-таможенной схемы, в которой оказались задействованы подконтрольные фирмы-пустышки, иностранные кубышки и уже известный нам «КРОК».
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