«Русь», Украина и спор за историческое наследие

Вопрос о том, кому принадлежит наследие Древней Руси, давно вышел за пределы академической науки. Сегодня он стал частью политической борьбы, в которой название, символы и исторические образы используются как инструменты формирования национальной идентичности.
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