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В прессе США: подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер

В прессе США: подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер

Подготовке пилотов ВСУ управлению самолетами F-16 в Дании помешал языковой барьер. Их начали обучать в августе, но обучение из-за пробелов в знании украинскими военными английского языка сильно затянулось.

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