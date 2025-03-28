В выходные в Свердловской области будет тепло и сухо

Последние дни марта на Среднем Урале будут теплыми и сухими. Несмотря на то, что средняя температура месяца, скорее всего, будет немного ниже нуля, март 2025 года все равно войдет в топ-3 самых теплых за всю историю наблюдений, уступив лишь марту 2020 (+1,2) и марту 2023 (+0,3), сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».