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Энгельс: Площадь пожара на предприятии снижается благодаря экстренным мерам

Энгельс: Площадь пожара на предприятии снижается благодаря экстренным мерам

В Энгельсе на предприятии произошло возгорание, однако площадь пожара значительно уменьшилась. Губернатор заявил, что специализированные службы прилагают все усилия для его полной ликвидации, что подтверждается оперативными мерами на месте происшествия.

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