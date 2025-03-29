RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Пора войну в Прибалтику перенести!FT: страны Балтии...
  • Владимир Уфимцев
    А что, есть такое в мире - "российские автомобили"? И где ЭТО можно поглядеть?...Сьерра-Леоне выра...
  • Eduard
    Фиг вам! Вы старые долги гтдайте!Bloomberg: Украин...

Hill: апелляционный суд разрешил Маску возобновить сокращения в USAID

Hill: апелляционный суд разрешил Маску возобновить сокращения в USAID

Апелляционный суд разрешил главе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску возобновить сокращения в Агентстве США по международному развитию (USAID), сообщает The Hill.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх