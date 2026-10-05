Эксперт рассказал о появлении в России новых штаммов вируса гриппа

Российские вакцины от гриппа, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, обновили по всем компонентам, что свидетельствует о появлении новых штаммов, к которым у людей нет иммунитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым