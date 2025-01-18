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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Фалеева: «Пятая победа подряд, но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный»

Сегодня лыжница выиграла классический спринт на этапе ФосАгро Кубка России в Казани. Второе место заняла Наталья Терентьева, третье – Алена Баранова.

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