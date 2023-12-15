Скорая будет оказывать помощь пациентам без их согласия

14 декабря Госдума приняла поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан».14 декабря Госдума приняла поправки в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» сразу во втором и третьем чтении, согласно которым медики скорой медицинской помощи будут осуществлять медицинское вмешательство без согласия граждан.