В Петербурге резко снизились темпы и объемы строительства жилья

В этом году показатели будут самыми минимальными за 10 лет. В Петербурге стали строить меньше. В этом году в городе введут 2,57 млн м2 жилья, уточнил вице–губернатор Петербурга Николай Линченко, передает «ДП».
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