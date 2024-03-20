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Советник Зеленского Подоляк предложил расширить атаки на российское приграничье

Советник Зеленского Подоляк предложил расширить атаки на российское приграничье

Киеву необходимо организовывать больше террористических атак на приграничные зоны России. С таким заявлением выступил советник руководителя администрации главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время беседы с местным журналистом Василием Головановым.

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Комментарии
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федор
Ты только падла клоунская никуда не дёрни дождись нас , мы когда за яйца тебя будем вешать , ты урод свой поганый язык проглотишь херой !!!!!
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16 час.
А
Александр
пора эту подлюку на место поставить!!!
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15 час.

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