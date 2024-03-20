Киеву необходимо организовывать больше террористических атак на приграничные зоны России. С таким заявлением выступил советник руководителя администрации главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время беседы с местным журналистом Василием Головановым.
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