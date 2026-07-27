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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о «Спартаке»: «Как они двигаются, как Карседо чувствует команду! Показали самый привлекательный футбол в 1-м туре»

Комментатор Константин Генич заявил, что «Спартак» показал самый привлекательный футбол на старте нового сезона РПЛ.

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