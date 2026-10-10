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Царьград

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Волонтёр Скрипак призвала не надеяться на самостоятельное возвращение питомцев

Волонтёр Скрипак призвала не надеяться на самостоятельное возвращение питомцев

Волонтёр Юлия Скрипак дала советы, как искать потерявшихся питомцев. Она предупреждает, что паника и надежда на самостоятельное возвращение собаки или кошки мешают поискам.

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