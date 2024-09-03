НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    "Негативные последствия" придуманы разрушителями и грабителями СССР !!! ГРАБЕЖ НЕОБХОДИМО ОПРАВДАТЬ !!!!Почему правление ...
  • Maxim
    Возьмите хоть матрас надувной и толкаете в сторону борта: слиняют в момент, они же трусы..В турецком Измире...
  • Астон Мартин
    бабло с одной стороны - кровь и жизнь наших граждан с другой ...и странно как то - почему то страны евросоюза не испы...Die Welt: впервые...

Зампред Совбеза РФ: в МУС следует опасаться, что кто-то попытается исполнить выданный органом ордер на арест президента России

Зампред Совбеза РФ: в МУС следует опасаться, что кто-то попытается исполнить выданный органом ордер на арест президента России

Медведев подчеркнул, что, если кто-то неосмотрительно попытается арестовать президента России, жизни судей и прокуроров МУС будут стоить не дороже выданного ими ордера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх