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О полном позоре Америки

О полном позоре Америки

Когда-нибудь нынешний морок спадёт. И Америке, а вместе с ней и всему прогрессивному человечеству станет невыносимо стыдно.

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Николай Кулак
Вперёд Америка!!!
Николай Кулак
Правильную дорогу избрали, товарищи!
Walery
Факт в названии статьи подтверждают бывшие диссиденты, которые с шумом и проклятиями покидали Россию, теперь тихо и без шума возвращаются... (Например как Серебряков!).
Uri Strukow
Кому-то потребовалось раздуть тему черножопых и их прав. Думаю, что кайф закончился, пора васстановить расизм, фашизм, ку-клукс-клан и т.д. Это типичное поведение пиндосского полицейского. Никто в пиндостане не поднимал тему таких же задержаний белых, белых женщин, белых подростков. Причем сразу мочат, если есть ПОДОЗРЕНИЕ угрозе жизни. В Советское время в 70х была очень популярная книга "Одноэтажная Америка". Там наши журналисты проехали маршрутом Ильфа и Петрова (не путать с маршрутами Петрова и Баширова). У них было фоторужье. Кажется в Нью-Йорке их машину остановил полицейский. Увидев фоторужье он сказал им, что лучше им не пользоваться, потому что их может пристрелить полиция. С тех пор стало жестче и резче.

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