22 марта 2024 года с колледже прошло профориентационное мероприятие ´Конкурс профессионального мастерства учащихся учреждений общего среднего образования ´BobruiskSkills-2024´ по компетенции ´Технология моды´.
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