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Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа, ФедералПресс. Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны заключенных, осужденных за преступления в сфере безопасности.

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