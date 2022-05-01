«Такая кайфовая, жарко стало!»: дочь Тутберидзе опубликовала фото в нижнем белье

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Российская фигуристка Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) опубликовала фото в нижнем белье. «Самая лучшая», «Спинка что надо, изящная, гибкая, стройная», «Диша, ты такая красивая», «Такая кайфовая», «Жарко стало», — написали болельщики.