Никола Йокич назвал команду, против которой ему было сложнее всего играть: «Лейкерс» в «пузыре», когда у них было 3-4 «больших»

«Думаю. Это был «пузырь», когда у «Лейкерс» было 3-4 «больших», там был Эй-Ди, Джавейл. Это похоже на то, что сделала «Миннесота», они поставили Таунса и Руди как бы позади него», – заявил Йокич в подкасте партнера по команде Майкла Портера.