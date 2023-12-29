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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич назвал команду, против которой ему было сложнее всего играть: «Лейкерс» в «пузыре», когда у них было 3-4 «больших»

«Думаю. Это был «пузырь», когда у «Лейкерс» было 3-4 «больших», там был Эй-Ди, Джавейл. Это похоже на то, что сделала «Миннесота», они поставили Таунса и Руди как бы позади него», – заявил Йокич в подкасте партнера по команде Майкла Портера.

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