Гидрометцентр: оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за мороза

В Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
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