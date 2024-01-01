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Гидрометцентр: оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за мороза

Гидрометцентр: оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за мороза

В Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

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