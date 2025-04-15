В Европе от смертоносных наводнений и штормов пострадали сотни тысяч человек

Согласно новому отчету, разрушительные ураганы и наводнения, охватившие Европу в прошлом году, затронули 413 000 человек, а загрязнение окружающей среды ископаемым топливом вынудило континент пережить самый жаркий год за всю историю наблюдений.
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