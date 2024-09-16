Свердловский губернатор пресек попытку депутата-олигарха поторговаться за кресло мэра

Губернатор Евгений Куйвашев не будет встречаться с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским и что-либо с ним обсуждать, пока подконтрольная ему дума Березовского не проголосует за переизбрание на новый срок мэра Евгения Писцова, которого Брозовский хочет снести.